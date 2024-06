Ceará tem prioridade na renovação com Jonathan, mas não deve exercer benefício; entenda

O Ceará não deve exercer a prioridade que tem pela renovação do zagueiro Jonathan, alvo do Cruzeiro, segundo apuração do Diário do Nordeste. O staff do jogador acredita que o Vovô não deve exercer as vantagens que possui por ser o clube formador de Jonathan.

Por ser o clube formador, o Ceará tem prioridade na primeira renovação de contrato de qualquer atleta que se desenvolveu na base do clube, além de poder cobrir propostas de qualquer outro time. O jogador, por sua vez, é livre para aceitar ou recusar a renovação.

Caso o atleta recuse a renovação com o seu clube formador, o time pode receber uma indenização de um valor equivalente a até 200 vezes o salário que consta na proposta oferecida para a ampliação do contrato, como forma de compensação financeira.

O Ceará, portanto, tem essa prerrogativa, mas de acordo com apuração do Diário do Nordeste, essa prioridade de renovação não deve ser exercida pelo clube, conforme apurado junto ao staff do zagueiro Jonathan.

A tendência é que o Ceará chegue a um acordo para a liberação do atleta, já que dificilmente conseguiria cobrir os valores das propostas dos times que buscam a contratação do jovem zagueiro.