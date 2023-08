Arthur Cabral é vendido ao Benfica; saiba quanto o Ceará recebe

O Benfica-POR acertou a contratação do atacante Arthur Cabral, da Fiorentina-ITA. Revelado pelo Ceará, o jogador vive grande fase e foi negociado por € 20 milhões (cerca de R$ 107 milhões), com mais € 5 milhões de bônus, o que renderá cifras milionárias ao Vovô. A informação é do jornalista Fabrizio Romano.

Na temporada 2022-2023, o centroavante de 25 anos participou de 48 partidas, com 17 gols. A chegada até o futebol italiano foi em 2021, ao ser vendido pelo Basel-SUI. No carreira, passou também pelo Palmeiras.

Deste modo, Arthur Cabral é a negociação mais rentável da história do futebol cearense. Desde que se tornou profissional, rendeu R$ 12,9 milhões aos cofres do Ceará com transações, além de um valor próximo de R$ 6 milhões, obtidos após um imbróglio jurídico com o Palmeiras, que paga via parcelas mensais.

Em Portugal, o atleta chega com a missão de substituir o português Gonçalo Ramos, que foi vendido ao Paris Saint-Germain (PSG). Assim, a cada ano, Arthur se consolida como um nome brasileiro importante no exterior.

Quanto o Ceará ganha com a venda?

O Ceará tem 2,6% do total da negociação devido ao mecanismo de solidariedade da Fifa, que beneficia os clubes formadores com percentual de até 5% da venda. Assim, a gestão alvinegra receberá R$ 2,7 milhões.

RECEITAS DO CEARÁ COM ARTHUR CABRAL

2018 - Venda ao Palmeiras: R$ 5,5 mi (repassou R$ 2 milhões aos empresários).

2020 - Venda ao Basel-SUI: R$ 13,3 mi (repassou 30% ao Taboão da Serra-SP).

2023 - Venda ao Fiorentina-ITA: valor inferior a R$ 6,8 mi (recebeu repasse do Palmeiras).

2023 - Venda ao Benfica-POR: R$ 2,7 milhões pelo direito de clube formador.

Mecanismo de solidariedade: 2,6% de cada venda envolvendo o atacante.

Legenda: Arthur Cabral foi revelado nas categoria de base do Ceará Foto: JL Rosa / SVM