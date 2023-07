Ceará recebe pagamento do Palmeiras por Arthur Cabral e monitora possível venda na Europa

O atacante Arthur Cabral segue rendendo receita aos cofres do Ceará. Revelado pelo clube, negociado posteriormente para Palmeiras, Basel-SUI e Fiorentina-ITA, a última venda do atleta resultou em um pagamento mensal do Verdão para o Vovô.

A situação faz parte de um acordo entre os times. Isso porque a transferência de Cabral para a Itália deveria render valor ao Ceará, mas o montante não foi passado. Assim, a gestão fez uma reclamação na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD).

O pedido inicial era de um repasse de 1,35 milhão de euros (cerca de R$ 6,8 milhões na conversão da época). Para evitar o embate judicial, o Palmeiras firmou acordo para pagar um montante similar, parcelado em 12 vezes. O Diário do Nordeste apurou que o total está sendo pago desde o início do ano, a cada mês.

RECEITAS DO CEARÁ COM ARTHUR CABRAL

2018 - Venda ao Palmeiras: R$ 5,5 mi (repassou R$ 2 milhões aos empresários).

2020 - Venda ao Basel-SUI: R$ 13,3 mi (repassou 30% ao Taboão da Serra-SP).

2023 - Venda ao Fiorentina-ITA: valor inferior a R$ 6,8 mi (recebeu repasse do Palmeiras).

Mecanismo de solidariedade: 2,6% de cada venda envolvendo o atacante.

Legenda: Arthur Cabral foi revelado nas categoria de base do Ceará Foto: JL Rosa / SVM

Em defesa, o Verdão justificou a ausência do repasse pois se desfez da cláusula de Mais-Valia junto do Basel-SUI antes da venda para a Fiorentina-ITA - logo, o Verdão também não receberia nenhum valor. O clube estava no centro da operação pois comprou o atleta do Vovô em 2018 e depois o revendeu para o futebol suíço, realizando uma negociação direta sem envolver o Ceará.

Possível venda na Itália

Legenda: Em alta na Europa, Arthur Cabral já foi convocado para a Seleção Brasileira Foto: Matheus Meyohas / CBF

Arthur Cabral é um dos destaques do elenco da Fiorentina-ITA. Na temporada 2022-2023, o atacante de 25 anos disputou 48 jogos, com 17 gols e uma assistência. E o rendimento chamou a atenção do mercado, em situação monitorada pelo Vovô, que detém um Mecanismo de Solidariedade da Fifa.

O time cearense tem direito a 2,6% de qualquer venda futura do centroavante. No momento, Cabral é especulado no Milan-ITA e no futebol árabe. Segundo a jornalista Raisa Simplicio, do Goal, o centroavante está no radar do Al Hilal, que também tentou o atacante Pedro, do Flamengo, mas teve a oferta recusada.

O contrato na Itália é até junho de 2026. A multa rescisória é estimada em 40 milhões de euros (cerca de R$ 225,95 milhões).