Corinthians x Athletico-PR na Série A: onde assistir, horário, palpites e prováveis escalações

Corinthians e Athletico-PR se enfrentam nesta quinta-feira (30), às 19h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 21ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.
As equipes chegam para o encontro após somarem pontos na última rodada. O Timão empatou por 1 a 1 com o Bahia, em Salvador, e busca a recuperação diante da torcida. Já o Furacão venceu o Internacional por 2 a 0, na Ligga Arena, e tenta manter o bom momento para subir na tabela.
Onde assistir
A partida terá transmissão da Record, Premiere e CazeTV.
Palpites
Em atualização.
Prováveis escalações
Corinthians
Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu (Milans); Raniele, André Carrillo, Breno Bidon, Kaio César e Rodrigo Garro; Yuri Alberto.
Técnico: Fernando Diniz.
Athletico-PR
Santos; Aguirre, Arthur Dias e Esquivel; Benavídez, Jadson, Luiz Gustavo e Claudinho; Mendoza, Viveros e Leozinho.Técnico: Odair Hellmann.
Ficha técnica
- Corinthians x Athletico-PR
- Competição: Campeonato Brasileiro – Série A (21ª rodada)
- Data: Quinta-feira, 30 de julho de 2026
- Horário: 19h (de Brasília)
- Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)
- Arbitragem
- Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)
- Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Thiaggo Americano Labes (SC)
- VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)