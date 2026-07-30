Corinthians x Athletico-PR na Série A: onde assistir, horário, palpites e prováveis escalações

Corinthians e Athletico-PR se enfrentam nesta quinta-feira (30), às 19h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 21ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

As equipes chegam para o encontro após somarem pontos na última rodada. O Timão empatou por 1 a 1 com o Bahia, em Salvador, e busca a recuperação diante da torcida. Já o Furacão venceu o Internacional por 2 a 0, na Ligga Arena, e tenta manter o bom momento para subir na tabela.

Onde assistir

A partida terá transmissão da Record, Premiere e CazeTV.

Palpites

Em atualização.

Prováveis escalações

Corinthians

Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu (Milans); Raniele, André Carrillo, Breno Bidon, Kaio César e Rodrigo Garro; Yuri Alberto.

Técnico: Fernando Diniz.

Athletico-PR

Santos; Aguirre, Arthur Dias e Esquivel; Benavídez, Jadson, Luiz Gustavo e Claudinho; Mendoza, Viveros e Leozinho.Técnico: Odair Hellmann.

Ficha técnica