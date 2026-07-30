Corinthians x Athletico-PR na Série A: onde assistir, horário, palpites e prováveis escalações

A partida é válida pela 21ª rodada da competição

Escrito por Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
30 de Julho de 2026 - 06:00
capa da noticia
Legenda: Neo Química Arena, estádio do Corinthians, palco do jogo
Foto: Evander Portilho/Corinthians

Corinthians e Athletico-PR se enfrentam nesta quinta-feira (30), às 19h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 21ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

As equipes chegam para o encontro após somarem pontos na última rodada. O Timão empatou por 1 a 1 com o Bahia, em Salvador, e busca a recuperação diante da torcida. Já o Furacão venceu o Internacional por 2 a 0, na Ligga Arena, e tenta manter o bom momento para subir na tabela.

Onde assistir

A partida terá transmissão da Record, Premiere e CazeTV.

Palpites

Em atualização.

Prováveis escalações

Corinthians

Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu (Milans); Raniele, André Carrillo, Breno Bidon, Kaio César e Rodrigo Garro; Yuri Alberto.
Técnico: Fernando Diniz.

Athletico-PR

Santos; Aguirre, Arthur Dias e Esquivel; Benavídez, Jadson, Luiz Gustavo e Claudinho; Mendoza, Viveros e Leozinho.Técnico: Odair Hellmann.

Ficha técnica

  • Corinthians x Athletico-PR
  • Competição: Campeonato Brasileiro – Série A (21ª rodada)
  • Data: Quinta-feira, 30 de julho de 2026
  • Horário: 19h (de Brasília)
  • Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)
  • Arbitragem
  • Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)
  • Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Thiaggo Americano Labes (SC)
  • VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)
Assuntos Relacionados
Esportes/brasileirão série a

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Imagem da notícia Corinthians x Athletico-PR na Série A: onde assistir, horário, palpites e prováveis escalações
Jogada

Corinthians x Athletico-PR na Série A: onde assistir, horário, palpites e prováveis escalações

A partida é válida pela 21ª rodada da competição

Liuê Góis

Há 44 minutos

Imagem da notícia CBF deseja organizar jogo para despedida de Neymar Jr da Seleção Brasileira
Jogada

CBF deseja organizar jogo para despedida de Neymar Jr da Seleção Brasileira

Atleta é o artilheiro da Amarelinha em jogos oficiais com 80 gols em 130 jogos oficiais.

Bruno Quintino

Imagem da notícia Ceará solicita retorno dos jogos contra Ponte Preta e Cuiabá para o Castelão
Jogada

Ceará solicita retorno dos jogos contra Ponte Preta e Cuiabá para o Castelão

Diretoria de competições da CBF ainda não confirmou a troca de local

Brenno Rebouças

Imagem da notícia Nico Ferreira comenta início no Ceará e revela em qual posição prefere jogar
Jogada

Nico Ferreira comenta início no Ceará e revela em qual posição prefere jogar

Jogador foi destaque na vitória contra o São Bernardo

Crisneive Silveira

Imagem da notícia Copa do Mundo Feminina 2027: lei garante meia-entrada para estudantes, idosos e outros públicos
Jogada

Copa do Mundo Feminina 2027: lei garante meia-entrada para estudantes, idosos e outros públicos

Evento será realizado pela primeira vez na América do Sul

Crisneive Silveira

Imagem da notícia Série C do Cearense adota novas regras de arbitragem utilizadas na Copa do Mundo
Jogada

Série C do Cearense adota novas regras de arbitragem utilizadas na Copa do Mundo

Competição já teve o teu inicio no último fim de semana

Liuê Góis