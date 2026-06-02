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Ceará faz contato por Hélio dos Anjos, técnico do Náutico

O treinador não é o único nome na lista de desejos do Vovô

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 14:59)
Jogada
Legenda: Ceará faz contato por Hélio dos Anjos, técnico do Náutico
Foto: Rafael Vieira/CNC

O técnico Hélio dos Anjos é um dos alvos do Ceará no mercado de transferências. O Jogada apurou que o clube consultou a situação do treinador do Náutico, mas que até o momento ainda não apresentou uma oferta oficial pela contratação.

Além disso, Hélio não é o único nome na lista de desejos do Ceará. O clube mapeou também outros técnicos (livres no mercado ou empregados) que estejam dentro do perfil desejado para o substituto de Mozart: forte no vestiário e com experiência na Série B.

O clube iniciou os contatos na tarde da última segunda-feira (2) e seguem em busca de fechar com o seu novo treinador. O clube só volta a campo no dia 10 de junho e quer contratar o novo técnico em breve, para que ele tenha tempo de treinar o time.

Outro nome também cotado para o cargo é Daniel Paulista, que atualmente está no Goiás. Nomes livres no mercado e especulados, como Fábio Matias, Allan Aal e Roger Silva, não estão na lista de prioridades do clube neste momento.

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