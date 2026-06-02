Quem são os jogadores mais velhos da Copa do Mundo 2026? Veja lista que tem Cristiano Ronaldo

Com a divulgação das listas oficiais de elenco para a Copa do Mundo 2026, um dado chama a atenção dos torcedores: a longevidade dos craques. Em um futebol cada vez mais físico, um grupo seleto de veteranos prova que a idade é apenas um número. O destaque vai para o "clube dos quarentões": nada menos que seis jogadores da lista possuem mais de 40 anos, liderados pelo goleiro escocês Craig Gordon.

Confira abaixo o ranking dos 10 jogadores mais velhos que estarão nos gramados da América do Norte (idades calculadas com base na data de hoje, 02/06/2026):

Craig Gordon (Escócia): O jogador mais velho da competição é o goleiro do Heart Of Midlothian FC. Nascido em 31/12/1982, ele chega ao mundial com impressionantes 43 anos. Cristiano Ronaldo (Portugal): O astro português e capitão do Al Nassr FC continua quebrando recordes. Nascido em 05/02/1985, CR7 disputará o torneio aos 41 anos. Guillermo Ochoa (México): Ícone das Copas, o goleiro do AEL Limassol nasceu em 13/07/1985 e faz parte do grupo dos veteranos de 40 anos. Luka Modrić (Croácia): O maestro croata, atualmente no AC Milan, segue desfilando sua classe aos 40 anos (nascido em 09/09/1985). Edin Džeko (Bósnia e Herzegovina): O experiente atacante do FC Schalke 04 também já atingiu a marca dos 40 anos, tendo nascido em 17/03/1986. Manuel Neuer (Alemanha): Fechando a lista dos jogadores com 40 anos ou mais, o lendário goleiro do FC Bayern München nasceu em 27/03/1986. Vozinha (Cabo Verde): O goleiro do GD Chaves nasceu em 03/06/1986. Ele inicia a Copa com 39 anos, mas completa 40 anos exatamente amanhã. Fernando Muslera (Uruguai): O arqueiro da Celeste, que defende o Estudiantes LP, nasceu em 16/06/1986 e tem 39 anos. Yuto Nagatomo (Japão): Exemplo de vitalidade na defesa japonesa, o jogador do FC Tokyo nasceu em 12/09/1986 e está com 39 anos. Hernán Galíndez (Equador): O goleiro do CA Huracán fecha o top 10. Nascido em 30/03/1987, ele também possui 39 anos.

Logo atrás deste grupo, outros nomes de peso aparecem na lista de inscritos, como o egípcio Mahdy Soliman (38 anos) e o craque argentino Lionel Messi, que completará 39 anos no dia 24 de junho. A presença desses ídolos confirma que a Copa de 2026 será, acima de tudo, um palco para a celebração da experiência no esporte mais popular do planeta.