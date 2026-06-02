Arrascaeta sente dores em treino e vira dúvida para a Copa do Mundo com o Uruguai

A seleção uruguaia ganhou uma grande preocupação a poucos dias da estreia na Copa do Mundo de 2026. O meia Giorgian de Arrascaeta, principal articulador da equipe comandada por Marcelo Bielsa, deixou o treinamento desta terça-feira (2) após sentir dores musculares e será submetido a exames para avaliar a gravidade do problema.

De acordo com veículos da imprensa uruguaia, a situação preocupa a comissão técnica e pode até colocar em risco a participação do camisa 10 no Mundial.

A notícia surge justamente quando Arrascaeta tentava se recuperar de uma fratura na clavícula sofrida no fim de abril, quando atuava pelo Flamengo. O jogador já realizava tratamento no Uruguai e havia voltado aos trabalhos físicos visando estar apto para a competição.

Segundo relatos da imprensa local, o meia deixou a atividade após sentir desconforto muscular, aumentando as dúvidas sobre sua condição para a estreia da Celeste contra a Arábia Saudita, marcada para o próximo dia 15 de junho.

Caso a lesão seja confirmada, o Uruguai poderá substituir o atleta na lista final até 24 horas antes da primeira partida do torneio.