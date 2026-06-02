Revelado no Ceará, atacante cearense Luiz Gabriel vira sensação no futebol europeu

Em grande fase na Europa, o atacante cearense Luiz Gabriel se tornou uma das sensações do futebol português na temporada 2025/2026. Revelado nas categorias de base do Ceará, o atleta de 16 anos atua no Marítimo-POR, onde acumulou nove gols e 11 assistências pela equipe Sub-17.

O desempenho despertou o interesse do mercado e também do próprio time atual, que manifestou interesse em assinar um contrato profissional nos próximos meses. Pelo rendimento, o jovem também foi convidado para integrar partidas do Sub-19 ao longo da temporada, categoria acima.

Morando na Ilha da Madeira, em Portugal, Luiz convive em um ambiente competitivo, que pode ser ampliado na próxima temporada. Isso porque o Marítimo-POR garantiu o acesso à elite portuguesa.

Destaque no Ceará

Antes da chegada em Portugal, Luiz Gabriel já era considerado um dos nomes promissores da base do Ceará. Em 2019, o atacante chamou atenção ao marcar 38 gols em 30 partidas pelo Sub-9 e Sub-10 do Vovô, rendimento que o colocou entre principais artilheiros da Cidade Vozão no período.

No mesmo ano, conquistou a Taça Alagoas e a Copa LFA. Em 2021, também foi campeão cearense Sub-11 de futsal, reforçando ainda a trajetória vitoriosa construída desde o começo da carreira.