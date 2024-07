Ceará pode ganhar receita com venda de Charles para o Corinthians; veja valor

O Ceará pode embolsar uma receita com a possível venda do volante Charles ao Corinthians. O meio-campo de 28 anos pertence ao Midtjylland, da Dinamarca, e tem negociação avançada para retornar ao futebol brasileiro após saída do Vovô em 2021. O Diário do Nordeste explica o processo.

Destaque do atleta entre 2020 e 2021, Charles foi vendido pelo Ceará ao clube dinamarquês por € 900 mil (cerca de R$ 5,4 milhões na época). O valor foi repartido com o Internacional, que também era detentor de 50% dos direitos econômicos.

Na negociação, o clube também acertou percentual de 15% dos direitos de Charles no modelo de mais-valia. Esse mecanismo envolve o montante que excede o da compra. Assim, será ativado caso o volante seja vendido pelo time europeu por um preço maior do que foi comprado junto ao Vovô.

Segundo o jornalista André Hernan, do UOL, o Corinthians deve desembolsar € 1,3 milhão (aproximadamente R$ 7,7 milhões) pelo volante. Deste modo, o Ceará teria 15% de € 400 mil, que é exatamente € 60 mil, ou seja, a expectativa é embolsar cerca de R$ 367 mil com essa operação.

Na última temporada, o atleta disputou 38 jogos, sendo 19 como titular. O contrato no Midtjylland-DIN segue até o meio de 2026.