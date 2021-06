Ceará anuncia negociação de volante Charles com o FC Midtjylland, da Dinamarca

O Ceará Sporting Club anunciou nesta quarta-feira (30) a saída do volante Charles. Por meio de nota, o clube comunicou uma negociação com o FC Midtjylland, da Dinamarca. Os valores não foram revelados.

O atleta deixou a equipe alvinegra após 77 jogos e o título da Copa do Nordeste conquistado em 2020. No novo time, assinará vínculo até 30 de junho de 2026.

Charles estava no Vovô desde a última temporada e era peça importante para o técnico Guto Ferreira. Revelado no Internacional, o volante se destacou no acesso do Sport à Série A em 2019 e foi adquirido pelo time alvinegro por R$ 3 milhões.

O atual vínculo era até o fim de 2022, com 50% dos direitos econômicos. Nas redes sociais, o Ceará manifestou agradecimento ao volante. "Desejamos muito sucesso em seu novo desafio", publicou em trecho.