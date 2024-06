Fortaleza anuncia empréstimo do meia Luquinhas a time da Polônia

O Fortaleza acertou o empréstimo do meia Luquinhas ao Legia Varsóvia. O anúncio foi feito pelo clube nesta terça-feira (11). O jogador, que tem contrato válido com o Tricolor até 30 de junho de 2025, ficará no time polonês por uma temporada.

O jogador ainda precisa ser aprovado nos exames médicos para que a negociação seja confirmada. O jogador de 27 anos foi anunciado como reforço do Leão do Pici em janeiro deste ano, vindo do New York Red Bulls, da MLS.

O Fortaleza comprou o passe do atleta, com opção de renovação por mais um ano. Com a camisa do Leão, o meia-atacante atuou em dez partidas e não marcou nenhum gol. No último domingo, ele conquistou o título da Copa do Nordeste.

LEIA A NOTA DO FORTALEZA:

"O Fortaleza Esporte Clube comunica o empréstimo do meia Luquinhas ao Legia Varsóvia por uma temporada, com contrato válido até 30/6/2025, com opção de compra ao fim desse período. A concretização da negociação está sujeita à aprovação do atleta em exames médicos.

Com a camisa do Leão, o atleta conquistou o Tricampeonato da Copa do Nordeste em 2024. O Tricolor de Aço deseja sucesso em seu novo desafio."