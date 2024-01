Meia-atacante Luquinhas é anunciado como novo reforço do Fortaleza

O Fortaleza anunciou na tarde desta sexta-feira (12), a contratação do meia-atacante Luquinhas, que estava atuando na MLS pelo New York Red Bulls. O jogador atuou em 34 partidas em 2023, marcando três gols e dando três assistências. O Leão efetuou a compra do passe do atleta, que chega com um contrato até 31 de dezembro de 2027, com opção de renovação por mais um ano. A operação de compra foi de US$ 1,5 milhão junto ao time americano.

Segundo a publicação do Fortaleza, esse valor será pago em dois anos: durante este ano e o de 2025. Há a possibilidade de mais US$ 500 mil serem pagos caso ele atinja metas estabelecidas em contrato.

O jogador deverá chegar para se apresentar no Fortaleza somente na próxima semana.

Estamos muito felizes em concretizar a operação, era a nossa opção número um para essa posição. Teve uma aprovação do Vojvoda desde quando o jogador foi apresentado e a gente espera que ele faça um bom trabalho no Fortaleza e que a torcida o receba muito bem. Um atleta brasileiro que, pela primeira vez, vai jogar no Brasil em alto nível. A gente o acompanhava desde quando atuava no futebol polonês, antes de ir pra MLS e pro NY Red Bulls - completou o CEO Marcelo Paz.

CARREIRA

Sem passagens pelo futebol brasileiro, Luquinhas foi revelado pelo Vilafranquense, do futebol português, e também soma em seu currículo clubes europeus como o Légia Varsóvia-POL e o Deportivo Aves-POR.

O alvo do Fortaleza chegou a Major League Soccer em 2022 e logo se tornou titular do time de Nova York. Em duas temporadas, Luquinhas fez 70 jogos pelos Touros, marcando dez gols e contribuindo com oito assistências.

FICHA TÉCNICA

Nome: Lucas Lima Linhares

Data de nascimento: 28/09/1996 - 27 anos

Posição: Meia

Altura: 1,69cm

Naturalidade: Ceilândia-DF

Clubes: Ceilandense-DF, Vilafranquense-PT, Benfica-PT, Desportivo Aves-PT, CD Aves-PT, Legia Warszawa-PL e NY Red Bulls-EUA e Fortaleza.