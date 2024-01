Marcelo Benevenuto compartilha mensagem em rede social sobre 'novos companheiros' e 'novo ambiente'

O zagueiro do Fortaleza, Marcelo Benevenuto, publicou em sua rede social, na tarde desta sexta-feira (12) uma postagem com uma mensagem na qual o autor fala sobre 'novas companhias', 'novos ambientes' e sobre crescimento profissional. Sem espaço no time de Vojvoda desde a temporada passada, o zagueiro atuou apenas seis vezes entre agosto e dezembro.

Legenda: Marcelo Benevenuto em postagem na sua conta no Instagram Foto: Foto: Reprodução

Contratado pelo Fortaleza em março de 2021, o zagueiro veio emprestado do Botafogo. Seu ótimo desempenho no Leão do Pici fez o clube comprar o atleta junto ao time carioca por R$ 4,5 milhões e com contrato até dezembro de 2026. O jogador soma 139 jogos pelo Tricolor, com quatro gols marcados.

Presente na reapresentação do clube, Benevenuto foi filmado pela assessoria do clube em clima descontraído com Marinho. A resenha dos dois atletas foi divulgada nas redes sociais do Fortaleza. Após a postagem com a frase, o jogador ainda não se pronunciou.