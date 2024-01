Fortaleza negocia com meia Luquinhas, que está na MLS, diz jornalista

O Fortaleza tem negociações avançadas com o meia Luquinhas, que vestiu a camisa do New York Red Bulls em 2023. O Leão busca adquirir em definitivo. A informação é o jornalista argentino César Luis Merlo.

Ele informou que as negociações já estão avançadas e o Fortaleza está otimista por um acerto.

🚨Fortaleza tiene negociaciones muy avanzadas para comprar el pase de Luquinhas.

*️⃣El club se encuentra en la etapa final de la negociación con New York Red Bulls y es optimista en cerrar su llegada. pic.twitter.com/cwePpdNuiB — César Luis Merlo (@CLMerlo) January 4, 2024

Carreira de Luquinhas

Sem passagens pelo futebol brasileiro, Luquinhas foi revelado pelo Vilafranquense, do futebol português, e também soma em seu currículo clubes europeus como o Légia Varsóvia-POL e o Deportivo Aves-POR.

O alvo do Fortaleza chegou à Major League Soccer em 2022 e logo se tornou titular do time de Nova York. Assim, em duas temporadas, Luquinhas já fez 70 jogos pelos Touros, marcando dez gols e contribuindo com oito assistências.