Time que vai disputar a Champions League quer tirar Hércules do Fortaleza

O meio-campista Hércules, do Fortaleza, está na mira do Midtjylland, atual campeão dinamarquês e que irá disputar os playoffs da Uefa Champions League 2024/25. O time da Dinamarca tem interesse em comprar o volante em definitivo.

As informações são do portal francês Foot Mercato, especializado em informações sobre o mercado de transferências do futebol. A reportagem destaca que o Midtjylland estaria disposto a pagar o valor de 3 milhões de euros, equivalente a R$ 17 milhões.

Legenda: Hércules durante jogo do Fortaleza Foto: Thiago Gadelha/SVM

Hércules, de 23 anos, voltou a atuar nesta temporada com a camisa do Fortaleza após um longo período afastado dos gramados por conta de uma lesão. Em 2024, o meio-campista já soma 19 jogos, quatro gols e duas assistências.

Atuando no time profissional do Fortaleza desde a temporada 2022, Hércules soma 108 partidas disputadas com a camisa do Tricolor do Pici, além de 16 gols e quatro assistências. Ele soma dois títulos da Copa do Nordeste e dois do Campeonato Cearense.