Fortaleza anuncia Lucero como novo reforço para a temporada de 2023

O atacante Juan Martín Lucero é mais um reforço do Fortaleza para a temporada de 2023. Alvo de imbróglio com o antigo time, o Colo-Colo, o jogador argentino acertou com o Tricolor do Pici. O clube adquiriu 100% dos direitos econômicos do jogador, que tem contrato até 31 de dezembro de 2025. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (13).

O jogador desembarcou na capital cearense na madrugada desta quinta-feira. Em 2022, com a camisa do Colo-Colo, ele marcou 24 gols e deu seis assistências. Lucero é natural de Mendoza, na Argentina. Esta será a primeira experiência do jogador no futebol brasiliero. O jogador atuou contra o próprio Fortaleza na fase de grupos da Libertadores de 2022.

"Enfrentei um grande clube aqui, na Libertadores, com um grande público, o estádio lotado. Então, agora tenho tudo isso ao meu favor, com meus companheiros, que são grandes jogadores, e com a torcida nos apoiando creio que será muito lindo", disse o atleta.

Presidente do Fortaleza, Marcelo Paz falou sobre a nova contratação. O reforço revela o interesse antigo em trazer o jogador para o plantel tricolor.

"É um dos melhores atacantes hoje da América do Sul. É um atleta moderno, de boa movimentação no ataque, não é aquele "9" fixo, mas tem qualidade por baixo, bola aérea, infiltração. Um atleta muito disputado no mercado sul-americano. Tentamos trazer ele ano passado, não foi possível, e agora chegamos a um acordo após ele se desligar do Colo-Colo. Vem qualificar nossa peça de ataque e acho que vai nos ajudar muito nas diversas competições, tem experiência internacional, tem vivência no futebol como um todo e tinha o desejo de jogar também no futebol brasileiro", avaliou o dirigente.

CAMPANHA PARA ADOÇÃO DE GATOS

Lucero é conhecido como 'el gato' (o gato, em espanhol). Nas redes sociais, o clube fez o anúncio do jogador através de uma ação para adoção de gatos. Nela, quem adotar um bichinho vai ganhar uma camisa oficial do Fortaleza. Veja:

FICHA TÉCNICA

Nome: Juan Martín Lucero

Data de nascimento: 30/11/1991 - 31 anos

Posição: Centroavante

Naturalidade: Mendonza-ARG

Clubes: Defensa y Justicia-ARG, Sportivo Belgrano-ARG, Independiente-ARG, Johor-MAL, Tijuana-MEX, Godoy Cruz-ARG, Vélez Sarsfield-ARG, Colo-Colo-CHI e Fortaleza.