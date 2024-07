Fortaleza renova contrato com o atacante Lucero até 2027

O atacante Juan Martín Lucero segue no Fortaleza até dezembro de 2027. O clube anunciou a renovação do contrato do jogador de 32 anos nesta terça-feira (30), nas redes sociais. O contrato anterior se encerraria no fim de 2025.

O jogador, que chegou ao clube no início de 2023, é peça fundamental na equipe comandada pelo técnico Juan Pablo Vojvoda e, desde sua chegada, é o estrangeiro que mais marcou no Brasil, sendo 24 gols marcados, em 2023, e 22 gols marcados até este momento da temporada. Neste Brasileirão, “El Gato”, como é chamado desde pequeno, é o vice-artilheiro da competição, com oito tentos marcados.

“Lucero é um ídolo do Fortaleza e tem potencial para se tornar um dos maiores ídolos de todos os tempos. É um grande atleta, jogador diferenciado, artilheiro, muito efetivo em momentos decisivos. Fez gol na final da Sula, na final da Copa do Nordeste, nas duas finais de estadual em que disputou, gols em clássicos. Nesse ano, marcou contra o Flamengo, Palmeiras, Boca Juniors e São Paulo. Um atleta que tem elevado o nível e a gente tá muito feliz em poder estender o vínculo dele com o Fortaleza por mais três anos, acreditando que ele tem um potencial em seguir entregando o mais alto nível numa posição especial dentro de campo, camisa 9 é artigo de luxo” Marcelo Paz CEO do Fortaleza Esporte Clube

“E quando se tem um que tem gol, técnica, identificação com o clube e profissionalismo, você tem que mantê-lo. Dentro do projeto do Fortaleza, ele sempre demonstrou permanecer por mais tempo, então não foi uma negociação difícil, entendemos que atendeu os anseios das duas partes. Nosso querido El Gato fica mais tempo para nos ajudar cada vez mais e se consolidar como um dos grandes da nossa história”, completou.

Legenda: Artilheiro do Fortaleza em 2024, Lucero tem 21 gols e quatro assistências na temporada Foto: Matheus Amorim / Fortaleza

Ao todo, o camisa 9 do Leão soma 108 partidas defendendo a camisa do Tricolor e, já é, o estrangeiro com mais gols na história do clube. O atacante também ostenta a marca de ter feito gols em todas as finais que disputou pelo clube, tendo conquistado dois títulos: Campeonato Cearense 2023 e Copa do Nordeste 2024, além de ter sido decisivo no vice-campeonato da Copa Sul-americana do último ano.