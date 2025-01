Óbitos por dengue no Brasil chegam a 21, em 2025; relembre como combater o mosquito

O Brasil registrou em janeiro, até o dia 28, 21 mortes por dengue. Do total, dois terços ocorreram somente no estado de São Paulo. Nesta segunda-feira (27), a cidade do Rio de Janeiro confirmou o primeiro óbito pela doença no ano.

De acordo com os dados nacionais, há pouco mais de 139 mil casos prováveis de dengue registrados em todo o Brasil. A maioria deles é, também, em São Paulo: 82 mil. O estado ainda fica na frente do total de casos de mortes com suspeita de dengue. No Brasil, são investigados 160 óbitos pela doença, sendo 114 deles em território paulista.

O Governo de São Paulo declarou que 37 municípios do estado estão em situação de emergência por conta da epidemia da doença.

No início de janeiro, o estado já havia sido listado pelo site Infodengue, que monitora dados da doença no Brasil, como uma das seis unidades federativas do País com possibilidade de aumento na incidência em casos de dengue neste ano.

Além de São Paulo, a plataforma aponta possível aumento da incidência da doença no Rio de Janeiro, Espírito Santo, Tocantins, Mato Grosso do Sul e Paraná.

Quais os sintomas da dengue?

De acordo com o Ministério da Saúde, é necessário que todo indivíduo que apresentar febre repentina (39 °C a 40 °C) com no mínimo dois sintomas dos litados abaixo procure um serviço de saúde:

dor de cabeça

prostração

dores musculares e/ou articulares

dor atrás dos olhos

Como combater o mosquito da dengue?

Ações feitas pela população são listadas pelo Ministério da Saúde como importantes para prevenir a doença:

Uso de telas nas janelas e repelentes em áreas de reconhecida transmissão;

Remoção de recipientes nos domicílios que possam se transformar em criadouros de mosquitos;

Vedação dos reservatórios e caixas de água;

Desobstrução de calhas, lajes e ralos;

Participação na fiscalização das ações de prevenção e controle da dengue executadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Além delas, o Ministério também destaca a vacina contra a dengue, incorporada no SUS em dezembro de 2023, como outra ação preventiva importante. Desde fevereiro de 2024, o imunizante faz parte do Calendário Nacional de Vacinação.

