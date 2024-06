De acusado por morte de coroinha a feminicidas no banco dos réus: TJCE realiza 216 júris nesta semana

Centenas de réus de crimes dolosos contra a vida devem ir a julgamento nesta semana, no Ceará. Começa nesta segunda-feira (17), a VII Semana Estadual do Júri com, segundo o Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), 216 sessões de julgamento marcadas para até a próxima sexta-feira (21).

O Diário do Nordeste apurou que, pelo menos, 19 júris estão relacionados ao crime de feminicídio. Outro caso de repercussão no Estado que se aproxima do desfecho processual é o da morte do coroinha Jefferson Brito Teixeira, assassinado na Barra do Ceará ao ser confundido com membro de facção criminosa.

Veja também Segurança Golpe do precatório: 5 suspeitos são presos no Ceará no por enganar beneficiários Segurança PMs são denunciados por morte de adolescente com tiros de fuzil nas costas em São Gonçalo do Amarante

O quinto acusado pelo homicídio do adolescente deve sentar no banco dos réus nesta terça-feira (18). Enzo Gabriel Jacaúna de Oliveira foi o último a ser preso por esse crime, após ser localizado no Rio de Janeiro.

A morte do coroinha comoveu a população na época do crime, em agosto de 2020.

A vítima caminhava pela orla da Barra do Ceará na volta de uma aula de capoeira quando foi abordada pelos autores do crime que a levaram para uma viela. O menino foi brutalmente agredido com chutes, pontapés, pedradas e pauladas, antes de ser atingido por disparos de arma de fogo.

ESFORÇOS CONCENTRADOS

Das 216 sessões, 33 devem acontecer na Capital e 183 no Interior. A juíza Valência Maria Alves de Sousa, titular da 5ª Vara do Júri de Fortaleza, diz que a expectativa é que esta Semana do Júri seja ainda maior do que a edição anterior.

"A Semana do Júri sempre vem aumentando. O TJCE se mobiliza com magistrados, servidores e esta ação só é possível com a união do MP, Defensoria Pública, OAB, com a Segurança Pública e a própria sociedade, de quem dependemos para formar o Conselho de Sentença", conforme a juíza.

90 unidades judiciárias marcaram sessões do Tribunal do Júri para esta semana

A magistrada destaca que julgamentos de crimes mais complexos tendem a não acontecer neste momento, porque é preciso um aparato específico neste tipo de sessão: "um local específico e reforço de policiamento. Júris de crimes mais complexos normalmente não acontecem em um só dia e envolvem organização criminosa".