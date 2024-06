Golpe do precatório: 5 suspeitos são presos no Ceará no por enganar beneficiários

As investigações apuraram que o grupo, formado por quatro homens e uma mulher do Ceará, fingia integrar um escritório de advocacia especializado em processos judiciais para enganar as vítimas. Segundo as autoridades, os criminosos tentavam convencer os beneficiários de que poderiam auxiliar a retirar da quantia de forma mais rápida, e para isso, cobravam valores.