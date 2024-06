Ator e influenciadora são presos no Ceará suspeitos de desviar doações ao RS

Um ator e uma influenciadora foram presos em Fortaleza, na manhã desta quinta-feira (13), por suspeita de fraudar chaves Pix para desviar doações que seriam destinadas às vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul. O casal de 50 anos foi alvo da operação "Dilúvio Moral", realizada pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul.

A ação, que conta com apoio operacional da Polícia Civil do Ceará, cumpriu mandados de prisão preventiva e também de busca e apreensão na residência do casal.

A fraude consistiu na abertura de contas com documentos falsos e, a partir delas, na criação de chaves Pix similares às utilizadas em campanhas de arrecadação de doações para vítimas das enchentes — sempre alterando apenas um dígito da chave verdadeira.

A sistemática tinha por fim desviar os valores de contribuições quando as vítimas se equivocassem em algum dos dígitos.

Casal criou mais de 200 chaves Pix fraudulentas

Legenda: Chave pix falsa criada pelos presos do Ceará Foto: Divulgação/Polícia do Rio Grande do Sul

Com o avanço dos dados obtidos pela Força-Tarefa do grupo de Delegados e Agentes do Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC), concluiu-se que o casal criou cerca de 235 chaves Pix distintas, abrangendo fraudes a diversas campanhas de arrecadação de donativos.

Apenas no mês de maio, durante as investigações, observou-se que o casal criou chaves novas todos os dias, sempre a partir de contas abertas com documentos falsos.

As campanhas de doação das influenciadoras digitais Paola Saldívia e Deise Falci, que realmente tinham por fim a arrecadação de valores a serem destinados ao cuidado de animais resgatados das enchentes, foram alguns dos alvos dos fraudadores.

Por se tratar de campanhas amplamente divulgadas nas redes sociais, as influenciadoras notaram que vários seguidores estavam reportando um destinatário diverso do anunciado na campanha.

Quem é o casal preso?

Segundo a Polícia do Rio Grande do Sul, o casal de 50 anos é formado por um ator e comediante, que se apresenta nas redes sociais também como “recitador, interessado em Cinema e TV” e uma influenciadora digital, atriz e apresentadora de rádio que tem mais de 26 mil seguidores no Instagram.

Ambos também foram presos em flagrante por falsificação de documento, pois durante as buscas foram encontrados documentos falsos utilizados para a abertura das contas bancárias utilizados para a prática dos estelionatos virtuais.