Desentendimentos arrastam divórcio de Brad Pitt e Angelina Jolie há 8 anos, diz revista

A saga jurídica do divórcio entre Brad Pitt e Angelina Jolie chega aos 8 anos. O ex-casal, que chamava a atenção de Hollywood e do mundo inteiro há cerca de duas décadas pela beleza e moda, hoje lida com desentendimentos sobre propriedades, negócios da família e a guarda dos filhos.

"Ainda não acabou. Ambos os lados ainda estão conversando", disse recentemente uma fonte à Revista People sobre o processo. Amarguras pessoais estariam impedindo que um dos dois ceda às exigências do outro.

Jolie, de 49 anos, pediu o divórcio de Pitt, de 60, em 2016, alegando diferenças irreconciliáveis. Desde então, detalhes importantes são entraves na separação, como a custódia dos seis filhos: Maddox e Pax Thien, as filhas Zahara Marley e Shiloh Nouvel e os gêmeos Knox Léon e Vivienne Marcheline.

"O desacordo deles começou [e a relação] ficou desagradável e não era uma situação legal para ninguém. Toda esta amargura é parcialmente o motivo pelo qual o divórcio se arrasta há tantos anos. Nenhum dos dois vai deixar isso para trás", disse a fonte à publicação.

Os dois seguem ainda em outro desacordo, sobre a venda da parte dela da vinícola francesa que pertencia ao antigo casal, o Château Miraval. Em decisão recente, um juiz deu razão a Jolie, que havia sido processada por tentar vender sua parte da propriedade sem consultar Pitt. Foi um juiz também que os declarou solteiros, em 2019.

Outra fonte disse à People que os filhos também se sentem afetados com o divórcio conturbado: "É realmente triste para as crianças, mas também para os pais. O divórcio, especialmente um tão divulgado, pode ser desafiador para toda a família".