Zé Neto é diagnosticado com pneumonia bacteriana e se afasta dos palcos; entenda doença

O sertanejo Zé Neto, dupla do cantor Cristiano, foi diagnosticado com pneumonia bacteriana e ficará afastado dos palcos por sete dias. Em comunicado publicado no stories do Instagram, a assessoria de imprensa dos cantores informou que os shows agendados até o fim do mês estão cancelados.

Conforme comunicado, a expectativa é de que as apresentações dos artistas sejam retomadas em 1º de agosto.

Shows cancelados:

24/7 - Mandirituba (PR)

25/7 - Marechal Cândido Rondon (PR)

26/7 - Belo Horizonte (MG)

27/7 - Catalão (GO)

29/7 - Divinópolis de Goiás (GO)

"Deus sabe de todas as coisas. Nunca irei reclamar, somente agradecer e respeitar o processo. Vamos encarar mais uma", declarou o cantor nas redes sociais.

Entenda o impacto da pneumonia

Conforme o portal da Fiocruz, a pneumonia é uma doença inflamatória aguda causada por micro-organismos (vírus, bactérias ou fungos) ou pela inalação de produtos tóxicos que comprometem os espaços aéreos dos pulmões.

Os sintomas mais comuns são tosse com secreções (pode haver sangue misturado), febre alta (que pode chegar a 40°C), calafrios e falta de ar ou dor torácica durante a respiração. O diagnóstico é feito basicamente a partir do histórico do paciente, de exames clínicos e de raios-x do tórax.

O tratamento depende do micro-organismo causador da enfermidade.

Quando não é tratada, a pneumonia pode evoluir para um quadro mais grave, podendo levar à morte do paciente. Nos casos de pneumonias causadas por bactérias, os antibióticos são os medicamentos mais indicados.