Esposa de Zé Vaqueiro doa roupas do filho Arthur para hospital em Fortaleza

A esposa do cantor Zé Vaqueiro, Ingra Soares, revelou que está fazendo a doação de roupas, fraldas e medicamentos de Arthur, filho do casal, que morreu no dia 8 de julho. O bebê de 11 meses sofria da síndrome de patau e, apesar do acompanhamento médico, não sobreviveu. Ele estava internado em um hospital de Fortaleza (CE).

A doação será feita para o Hospital Infantil Filantrópico Sopai.

Legenda: Esposa de Zé Vaqueiro compartilhou detalhes de doação das roupas do filho Foto: Reprodução/Instagram

"Estou aqui separando as coisas do Arthur com o coração em paz, e acredito que estou fazendo o certo. Porque eu sei que vou estar ajudando muito elas. Estou separando várias roupas, leite, fraldas e medicamentos. Mães guerreiras do Hospital Sopai, recebam com muito amor", escreveu.

Em resposta, o Sopai agradeceu a doação. "Logo logo, a ala vai ganhar 10 novas crianças. Serão 40 leitos. Então, sim, vai ajudar muito. Gratidão!", disseram. A resposta foi compartilhada por Ingra, nos stories do Instagram, na tarde desta terça-feira (23).

Síndrome de Patau

O caçula do artista nasceu em julho de 2023 e logo foi diagnosticado com síndrome de Patau, espécie de malformação congênita, decorrente da síndrome da trissomia do cromossomo 13. A doença causa problemas de má formação no rosto, nos membros e nos sistemas nervoso, cardíaco e urinário.