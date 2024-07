Zé Vaqueiro fala sobre morte do filho Arthur pela primeira vez; assista

O cantor pernambucano Zé Vaqueiro usou o Instagram, na noite dessa quarta-feira (17), para falar — pela primeira vez — sobre a morte do filho Arthur. Aos 11 meses, a criança faleceu por uma disfunção múltipla de órgãos. O forrozeiro chegou a cancelar vários shows por conta da perda.

"Esses dias estava sumindo para restaurar minhas energias, minha família, refletir um pouco, orar, pedir discernimento a Deus, sabedoria. Foram 11 meses, 11 meses de muita luta, 11 meses de muito aprendizado. Luta essa principalmente do Arthur, desde o dia que a gente recebeu o laudo da síndrome dele", começou Zé Vaqueiro em série de vídeos.

No desabafo, ele falou sobre o quanto estava aflito com os diferentes cenários de saúde do filho. "Depois que ele nasceu, a gente vinha sem expectativa nenhuma do que poderia acontecer, do que não poderia acontecer, e a gente foi colocado em uma situação onde nos deixou de mãos atadas".

Zé falou que chegou a ocultar informações de saúde do filho do público. "Arthur nos ensinou muita coisa. A gente não tinha expectativa. Quando ele nasceu, nasceu sem respirar. E daí para cá, a gente foi vivendo um dia após o outro. E tudo que aconteceu, teve muita coisa - por ser uma situação também pessoal minha, da minha esposa, da minha família -, muita coisa [a gente] não compartilhou com vocês".

A criança havia sido diagnosticada com síndrome de Patau, uma doença genética decorrente da síndrome da trissomia do cromossomo 13. Ela causa problemas de má-formação no rosto e nos membros e também nos sistemas nervoso, cardíaco e urinário

Por fim, Zé Vaqueiro pontuou que o filho estava sofrendo e que deve ter sido bem acolhido ao lado de Deus.

"Foram os meses de muita luta. Nos últimos dias a gente pôde ver que ele estava sofrendo muito, muito mesmo. E aí ele descansou, mas eu acredito que Deus colocou ele em um bom lugar. Eu acredito que Deus nos ensinou muita coisa com tudo isso que aconteceu e que ele está em um lugar bem melhor agora", finalizou Zé Vaqueiro.