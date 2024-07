Nattan é atingido por celular em show e fica com pé machucado; assista

O cantor Nattan foi mais uma vítima dos "ataques" com celulares durante shows. Em apresentação na cidade de Corinto (MG), na noite de domingo (23), o cearense foi atingindo na lateral do pé por um aparelho.

Em publicação nos stories do Instagram, ele mostrou o grande hematoma gerado pelo impacto do equipamento.

Assista:

“Eu tava vendo aqui o pós-show. Isso aqui foi um celular. Tá vendo isso aqui inchado? Dá nem pra ver esse osso. Acredita que foi um celular? O celular pá! Ô celulazada”, mostrou Nattan.

Outros dois cantores foram atingidos nas partes íntimas

O caso de Nattan se soma a outros dois ocorrido nos últimos meses. Durante o São João de Gravatá (PE), o baiano Léo Santana cantava o hit do "Perna Bamba" quando precisou interromper o show porque uma pessoa da plateia jogou um celular no palco e o objeto atingiu as partes íntimas do artista.

O mesmo aconteceu com o cearense Matheus Fernandes no Arraiá do Povo, em Aracaju (SE). Ele foi atingido pelo celular de um fã no órgão genital. O cantor parou o show por cerca de dois minutos devido à forte dor que sentiu com o impacto. Após tomar água e respirar fundo, ele pegou o microfone e pediu cuidado aos fãs.