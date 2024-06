Fã joga celular e acerta parte íntima de Matheus Fernandes durante show em Sergipe

O cantor cearense Matheus Fernandes passou por maus bocados no Arraiá do Povo, em Aracaju (SE), na noite de sexta-feira (22). Ele foi atingido por um celular de um fã no órgão genital.

O cantor parou o show por cerca de dois minutos devido a forte dor que sentiu com o impacto. Após tomar água e respira fundo, ele pegou o microfone e alertou cuidado aos fãs.

"Eu sei que isso é carinho. Eu, de verdade, sinto que isso não é maldade, que isso é carinho. Mas tem que ter cuidado porque pegou num lugar que dói muito", relatou Matheus Fernandes.

Em seguida, ele perdoou o fã e ainda tirou a foto. "Eu te entendo, não se preocupa, eu sei que você não fez por mal, mas tem que tomar cuidado porque pode machucar. Vamos bater, deixa eu bater sua foto".

Em tom de brincadeira, o cantor ainda falou que irá buscar um médico ao sair do show. "Outra coisa, eu vou fazer um espermograma, sair daqui. Se eu ficar goro, a culpa é sua, viu? C****, foi muito encheio. Tamo junto, fica tranquilo".

Matheus Fernandes é um dos nomes da música com grande agenda no período junino. Até o fim de junho, ele realiza 29 apresentações de São João pelo país. O roteiro de apresentações contempla cidades do Amapá, Ceará, Pernambuco, Pará, Minas Gerais, Paraíba, Maranhão, São Paulo Sergipe e Tocantins.