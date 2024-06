Nattan lança clipe de 'Cama e Mesa' gravado no Theatro José de Alencar; assista

O cantor Nattan surpreendeu os fãs com um clipe, nesta sexta-feira (21). O cearense gravou o hit "Cama e Mesa" — composição de Erasmo Carlos e Roberto Carlos — sucesso nos anos 1980.

A produção audiovisual foi gravada no Theatro José de Alencar, em Fortaleza (CE). De terno preto com o desenho de um rosa azul, ele aparece em vídeo acompanhado da Orquestra Contemporânea Brasileira sob regência do maestro Arley França.

Veja o clipe:

Outro destaque do clipe é a participação do produtor musical Dudu Borges ao piano — nome responsável por produções musicais de Luan Santana, Jorge e Mateus, Gusttavo Lima, entre outros nomes.

A música entrou em capítulo da novela "Família É Tudo", exibido na noite de quinta-feira (20).

No Instagram, Nattan chegou a comemorar o feito. "Um sonho! Sempre sonhei em estar cantando na trilha sonora de alguma novela na TV Globo. E esse dia chegou. E ele chegou mais especial do que eu imaginava, porque tive a honra de regravar a música 'Cama e Mesa' do rei Roberto Carlos. Tem noção? Deus maravilhoso".