Samuel de Assis mostra expectativa de elenco de ‘Vai na Fé’ para beijo de Ben e Sol

A cena de beijo dos personagens Ben (Samuel de Assis) e Sol (Sheron Menezzes), da novela “Vai na Fé”, foi exibida no capítulo dessa terça-feira (13). Horas antes de episódio ir ao ar, o ator compartilhou um vídeo que mostra a expectativa do elenco do folhetim para a cena, que aconteceu em meio a um clima nostálgico cheio de espuma e bolas de sabão na casa de Sol.

“Quem não queria ser essa bolha de sabão? Vocês já estão com os televisores ligados? Já diria Ludmilla, meu bem, é hoje”, escreveu Samuel na legenda do vídeo.

No Twitter e no Instagram da TV Globo, os telespectadores também celebraram a cena de beijo. O termo “Beijo BenSol” e o nome da novela das 19h ficaram entre os assuntos mais comentados durante a exibição.

“Eu sou muito cadelinha desse casal”, escreveu uma fã. “Que química é essa? Meu Deus, até que enfim”, publicou outra. “Jesus! E esse beijo da Sol e do Ben? Cheio de amor, saudades e tesão”, disse mais uma.