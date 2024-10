Niall Horan se pronuncia após morte de Liam Payne: 'Te amo, irmão'

O cantor Niall Horan se pronunciou publicamente pela primeira vez sobre a morte do amigo Liam Payne, encontrado morto, aos 31 anos, após cair da sacada de um hotel em Palermo, na Argentina. Em publicação no Instagram nesta sexta-feira (18), o ex-One Direction disse não conseguir acreditar no que aconteceu.

"Estou absolutamente devastado pela morte do meu amigo incrível, Liam. Simplesmente não parece real. Liam tinha uma energia de viver e uma paixão pelo trabalho contagiante. Ele era o que mais brilhava em qualquer lugar e sempre fez todo mundo se sentir feliz e seguro", escreveu.

Niall Horan também relembrou momentos que viveu com o amigo. "Todas as risadas que demos nesses anos, às vezes sobre coisas simples, continuam vindo na minha cabeça em meio à tristeza. Nos vivemos nossos sonhos mais loucos juntos e eu sempre vou agradecer por cada momento que tivemos juntos. A conexão e a amizade que tivemos não acontece com frequência na vida."

O ex-jurado do The Voice ainda falou sobre a última vez que encontrou com Liam Payne, na Argentina. "Sinto-me tão sortudo por tê-lo visto recentemente. Infelizmente, não sabia que, ao me despedir e abraçá-lo naquela noite, eu estaria me despedindo para sempre. É de partir o coração. Obrigado por tudo, Payno. Te amo irmão".

Pronunciamento de Harry, Zayn e Louis

Louis foi o primeiro membro da banda a se pronunciar sobre a morte de Liam. Em um texto emocionado, ele afirma estar se despedindo de um irmão e promete estar presente para Bear, filho de Liam. "Serei o tio que ele precisa em sua vida e contarei histórias de como seu pai era incrível".

"Estou arrasado por escrever isso, mas ontem perdi um irmão. Liam era alguém que eu admirava todos os dias, uma alma tão positiva, engraçada e gentil", afirmou, acrescentando que, para ele, Liam sempre foi a parte mais vital do One Direction.

Assim como Louis, Zayn também escreveu um longo texto sobre a morte de Liam. Os dois tinham diversas brigas e passaram um tempo sem se falar. "Liam, me peguei falando em voz alta com você, esperando que você pudesse me ouvir. Não posso deixar de pensar egoisticamente que havia mais conversas para termos em nossas vidas. Nunca cheguei a agradecer por me apoiar em alguns dos momentos mais difíceis da minha vida", escreveu.

"Perdi um irmão quando você nos deixou e não posso te explicar o que eu daria para apenas te dar um abraço uma última vez e me despedir de você adequadamente e dizer que te amei e respeitei muito. Guardarei as memórias que tenho com você em meu coração para sempre, não há palavras que expliquem como me sinto agora, a não ser devastado". Zayn Ex-integrante da banda

Em seguida, o cantor Harry Styles deu seu posicionamento, declarando ter sido uma "honra" estar ao lado do amigo durante os "anos mais queridos" da vida dele.

"Estou verdadeiramente arrasado com a morte de Liam. Sua maior alegria era fazer outras pessoas felizes, e foi uma honra estar ao lado dele enquanto fazia isso". Harry Styles Cantor

"Liam vivia aberto, com o coração na manga, ele tinha uma energia para a vida que era contagiante. Ele era caloroso, solidário e incrivelmente amoroso. Os anos que passamos juntos permanecerão para sempre entre os anos mais queridos da minha vida. Sentirei sempre falta dele, meu querido amigo", acrescentou.

Os integrantes da banda One Direction, ativa entre 2010 e 2016, eram Louis Tomlinson, Harry Styles, Liam Payne, Niall Horan e Zayn Malik.