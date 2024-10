Fernanda Lima prestigia estreia dos filhos gêmeos como modelos no SPFW: 'Meus nepobabies'

Ex-modelo, a apresentadora Fernanda Lima prestigiou nessa quinta-feira (17) a estreia dos filhos, os gêmeos João e Francisco Hilbert, nas passarelas do São Paulo Fashion Week (SPFW), evento que acontece na Capital paulista. Além da mãe, o pai dos rapazes, Rodrigo Hilbert, também já atuou como modelo.

Em vídeo registrado por outros convidados da semana de moda, a artista aparece tietando os adolescentes, de 16 anos, enquanto eles exibem peças de marcas como Salinas, Handred e Normando.

Numa das gravações, é possível observar Fernanda empolgada fazendo chamada de vídeo com o marido, que não compareceu ao evento, enquanto um dos gêmeos caminha pela passarela. Nas redes sociais, o apresentador disse estar no estado da Bahia, mas que acompanhou a estreia pelas ligações. "Assistindo tudo!".

“E la fui eu de novo prestigiar meus nepobabies”, comentou Fernanda ao compartilhar fotos de um dos três looks que usou no segundo dia do SPFW — evento que segue até a próxima segunda-feira (21). A expressão usada pela artista é uma abreviação do termo em inglês "nepotism babies", que pode ser traduzido como "filhos do nepotismo", e referir-se a uma pessoa que tem a vida profissional favorecida pela influência dos pais ou de familiares próximos.

Os adolescentes João e Francisco Hilbert, este mais conhecido pelo apelido de Chico, são agenciados pela WAY Model, mesma empresa que gerencia modelos como a cearense Valentina Sampaio, além de Alinne Moraes, de Grag Queen, de Cintia Dicker e de Alessandra Ambrósio.