Victoria's Secret: veja antes e depois de Adriana Lima em desfile da marca de luxo

A brasileira Adriana Lima foi um dos grandes destaques do desfile da marca Victoria's Secret, famosa grife de lingeries e perfumes, realizado na noite da última terça-feira (15) em Nova York. Após um hiato de 6 anos, as "Angels", como são conhecidas as modelos do elenco, voltaram às passarelas do evento promovido pela marca.

Nascida em Salvador, Adriana é uma supermodelo, atriz e empresária. No fim dos anos 1990, mudou-se para os Estados Unidos em busca do sonho de ser uma estrela da moda e tornou-se conhecida ao vencer a etapa brasileira do concurso Supermodel of the World, classificando-se em segundo lugar na final mundial.

A baiana fez parte do grupo de top models da Victoria's Secret de 1999 a 2018, sendo a modelo que mais desfilou pela grife e considerada uma das mais icônicas ligadas à marca. Segundo a revista Forbes, Adriana Lima é a segunda modelo mais bem paga do mundo desde 2014.

Nesta semana, a modelo reviveu os tempos áureos da grife como uma Angel ao lado de outras top models brasileiras famosas como Alessandra Ambrosio e Isabeli Fontana.

A modelo cearense Valentina Sampaio também foi um dos destaques do evento, sendo a primeira brasileira a ser confirmada no desfile e a primeira trans a desfilar pela marca.

Veja antes e depois de Adriana Lima

Legenda: À direita, Adriana Lima nos bastidores do Victoria's Secret Fashion Show e, à esquerda, preparando-se para o evento em 2024 Foto: AFP

Legenda: Adriana Lima em desfile da Victoria's Secret em 2005 Foto: AFP