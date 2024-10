Harvey Weinstein é diagnosticado com câncer de medula óssea, diz imprensa dos Estados Unidos

Harvey Weinstein, conhecido produtor de Hollywood que cumpre pena por estupro, foi diagnosticado com uma forma de câncer de medula óssea — informaram a NBC News e a ABC News, nessa segunda-feira (21). O fato é apresentado ao público um mês após ele ter sido acusado de um novo crime sexual.

Conforme a imprensa americana, Weinstein, 72 anos, está com Leucemia Mieloide Crônica (LMC) e recebe tratamento em uma prisão de Nova York.

Veja também

Juda Engelmayer, porta-voz do ex-produtor, afirmou que é "preocupante" que as questões de saúde de Weistein tenham virado "um assunto do debate público".

"Por respeito à privacidade do senhor Weinstein, não faremos mais comentários", disse ele à AFP.

O diagnóstico foi revelado após uma série de problemas de saúde do produtor, que pareceu pálido e frágil durante uma breve audiência em um tribunal em setembro. Na ocasião, o promotor do distrito de Manhattan, Alvin Bragg, acrescentou uma nova acusação por "agredir sexualmente uma mulher em um hotel" em 2006. Weinstein se declarou "inocente".

O ex-produtor havia passado por uma cirurgia cardíaca poucos dias antes, após a qual seu advogado afirmou que ele estava "fora de perigo no momento".

Cumprimento de sentença

Weinstein cumpre uma sentença de 16 anos de prisão depois de ser declarado culpado de estupro na Califórnia. Ele também foi condenado em Nova York, em 2020, por violência sexual contra uma atriz e uma assistente de produção. Pelo caso contra a assistente, ele foi condenado a 23 anos de prisão.

As acusações contra Weinstein ajudaram a lançar o movimento "Me Too", em 2017, considerado um momento decisivo na luta das mulheres contra a má conduta sexual.

Mais de 80 mulheres acusaram o produtor de assédio, agressão sexual ou estupro, incluindo as atrizes Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow e Ashley Judd. Weinstein afirmou que as relações sexuais em questão foram consensuais.

Em 1979, Weinstein e o irmão dele, Bob, fundaram a produtora Miramax Films. Entre os grandes sucessos produzidos por Weinstein estão "Pulp Fiction", de 1994, e "Shakespeare Apaixonado", de 1998, pelo qual recebeu o Oscar de melhor filme.

Entenda o que é Leucemia Mieloide Crônica

Legenda: Os primeiros indícios da Leucemia Mieloide Crônica são identificados através do hemograma Foto: Shutterstock

Conforme a Biblioteca Virtual de Saúde, do Ministério da Saúde, a Leucemia Mieloide Crônica (LMC) é um tipo de câncer relativamente raro que afeta a produção do sangue e a medula óssea.

A LMC possui uma característica muito singular: a presença da anormalidade genética chamada de cromossomo Philadelphia.

Sinais e Sintomas

Palidez, resultante de anemia;

Cansaço e mal-estar;

Dor no lado esquerdo do abdômen, devido ao aumento do baço;

Suor excessivo, principalmente à noite;

Perda de peso;

Sangramento fácil, hematomas e hemorragias nasais frequentes.

Os primeiros indícios da doença são identificados através do hemograma, com aumento no número de glóbulos brancos. A confirmação se dá através dos testes de biologia molecular que conseguem identificar a alteração genética no cromossomo Philadelphia.