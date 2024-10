Com Scorpions, festival Monsters of Rock 2025 divulga line-up; confira

O festival Monsters of Rock, que completa 30 anos em 2025, anunciou nesta sexta-feira (25) as atrações Scorpions, comemorando os 60 anos de carreira, e Judas Priest no line-up principal da festa, marcada para o dia 19 de abril, em São Paulo.

Outros cinco grupos também já estão confirmados e integram a programação do evento: Europe, Savatage, Queensrÿche, Opeth e Stratovarius.

Neste ano, o festival celebra a marca de 30 anos e o reconhecimento como um dos maiores eventos do gênero no Brasil.

Os ingressos estarão à venda a partir da próxima sexta-ferira, dia 1º de novembro. Até o momento, ainda não foram divulgadas mais informações sobre preços das entradas e o local exato do festival.

A última edição do Monsters of Rock aconteceu em abril de 2023, no Allianz Parque, e contou com bandas clássicas do gênero como KISS, Scorpions, Deep Purple, Helloween, Candelmass, Symphony X e Doro.

Atrações Monsters of Rock 2025