Eliana se emociona ao relembrar morte do pai: 'Não viu minhas estreias'

A apresentadora Eliana participou do “Encontro com Patrícia Poeta”, nesta quinta-feira (19), e fez um balanço do ano. Em 2024, ela deixou o SBT para migrar para a Globo.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias

“Foi um ano de muita ousadia profissional. Sou muito grata por todas as oportunidades. Depois dos 50 anos, fazer uma transição dessa é um privilégio, muito especial ter podido fazer essa transição e continuar me comunicando que é o que mais amo fazer, independentemente do programa”, disse para Patrícia Poeta.

Veja também É Hit Ex-namorada cearense de Nattan recebe mensagens de apoio após cantor assumir Rafa Kalimann Zoeira Yasmin Brunet mostra antes e depois de tratamento para lipedema Zoeira Tati Machado anuncia primeira gravidez no Mais Você: 'Sempre quis'

Na conversa, ela relembrou a morte do pai, José Bezerra, aos 92 anos, em março. “A única coisa que peço é saúde para estar firme e forte ao lado dos meus filhos. Foi um ano difícil que perdi meu pai. Na medida que isso aconteceu na minha vida pessoal, ele deixa muito em mim, muitos ensinamentos, ele não viu minhas estreias, mas…”, lamentou, emocionada.

The Masked Singer

Eliana aceitou o convite para a Globo para ser a apresentadora do reality musical “The Masked Singer”, que estreia em janeiro. Um especial de Natal do reality, neste domingo (22), promete encantar o público. O programa contará com a participação de jurados de outras edições, como Sabrina Sato, e de um novo nome: Tony Ramos.

A nova temporada do "The Masked Singer Brasil" terá 18 novos personagens, incluindo homenagens a grandes figuras da dramaturgia da Globo, como Nazaré Tedesco, Juma e Odete Roitman, em homenagem aos 60 anos da emissora.