Saiba história real do filme 'Eu Só Posso Imaginar' exibido na Tela Quente hoje

Baseada em fatos reais, o longa "Eu Só Posso Imaginar" fala da vida de Bart Millard (J. Michael Finley) que enfrenta os desafios de ter sido criado em um lar difícil. A trama narra a relação disfuncional com o pai, interpretado por Dennis Quaid. A história é exibida na Tela Quente desta segunda-feira (12), na TV Globo.

Na obra, a partir da fuga de sua mãe que era vítima de violência doméstica. Bart é forçado a lidar sozinho com os abusos físicos e psicológicos do personagem de Quaid.

O garoto encontra conforto na música. A história acompanha o jovem dos momentos mais difíceis de sua vida a formação da banda. O filme foi sucesso de bilheteria, arrecadando US$ 85,7 milhões no mundo.

SINOPSE DE "Eu Só Posso Imaginar"

Bart é vocalista de uma banda cristã e tem um relacionamento conturbado com seu pai, que sempre o maltratou e nunca entendeu seu amor pela música. Com a força de Deus, Bart resolve então eternizar sua relação em uma canção, "I Can Only Imagine".

Trailer de "Eu Só Posso Imaginar"

Quem é o cantor do filme Eu só posso imaginar?

Bart Marshall Millard, de 51 anos, é um cantor e compositor americano. O artista é líder da banda Mercy Me, desde 1994.

Em carreira solo, o cantor lançou dois álbuns: Hymned, No. 1, em 2005 e Hymned Again em 2008. A música "I Can Only Imagine", ou só "Eu só posso imaginar", em português, inspirou o filme lançado em 2018.