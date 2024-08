Série de animação do Homem-Aranha ganha data de estreia no Disney+

Mais uma adaptação do Homem-Aranha está chegando na mídia e já tem data de estreia. "Homem-Aranha: Amigo da Vizinhança" é a nova aposta da Marvel e da Disney+.

A animação irá mostrar o primeiro ano de Peter Parker como um super-herói, logo após ser picado pela aranha.

Veja também Zoeira Giulia Be anuncia noivado com o namorado Conor Kennedy; veja detalhes Zoeira Jogo do tigrinho, maridos e herança: veja briga entre Deolane Bezerra e Antonia Fontenelle

A revelação da data de estreia foi feita por Nic Gregory, animador que trabalhou na produção da adaptação. De acordo com ele, a animação chega ao catálogo da Disney+ em novembro deste ano.

Até o momento, não foram divulgados detalhes nem imagens da animação.

Enquanto o filme não é lançado, os interessados no mundo do aracnídeo podem ver o live-action com Tom Holland como Homem-Aranha na trilogia "De Volta ao Lar", "Longe de Casa" e "Sem Volta Para Casa", além dos dois últimos filmes da franquia Vingadores, "Guerra infinita" e "Ultimato". Todos os cinco longas estão disponíveis no Disney+.