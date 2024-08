Giulia Be anuncia noivado com o namorado Conor Kennedy; veja detalhes

Nesta segunda-feira (12), a cantora e atriz Giulia Be, de 24 anos, anunciou que está noiva de Conor Kennedy, de 30 anos, sobrinho-neto do ex-presidente dos Estados Unidos, John F. Kennedy. O pedido aconteceu à luz de velas, na nova residência do casal, em Los Angeles.

Através da Vogue, Giulia compartilhou registros do momento do pedido de casamento. As imagens mostram o casal em um quarto iluminado por velas, onde Conor aparece segurando uma caixa da joalheria Tiffany & Co, contendo um clássico anel de noivado da marca, possuindo diamante em lapidação pêra. O formato do anel, com cortes redondos e marquise para formar uma lágrima cônica, simboliza lágrimas de alegria.

No vídeo publicado pelo casal, é possível ouvir a música "Your Song", de Elton Jhon, acrescentando ainda mais romantismo ao momento.

História do casal

Giulia e Conor Kennedy se conheceram através de Kyra, irmã dele, de quem a cantora era amiga. Ao se encontrarem pessoalmente pela primeira vez, a atriz passou seu número para o sobrinho-neto do ex-presidente para que eles pudessem manter um possível contato. Como o WhatsApp não é um aplicativo de uso comum nos Estados Unidos, Conor baixou apenas para conversar com a brasileira. Eles passaram quase quatro meses apenas conversando pela internet.

No início, a relação dos dois precisou sofrer com a distância. Na época, Giulia estava no Brasil gravando o filme "Depois do Universo", para a Netflix, e Conor morava em Washington, onde cursava a faculdade de direito em George Town.

Durante o relacionamento, Conor precisou servir ao exército norte-americano e passou um ano na guerra da Ucrânia. Giulia relatou nas redes sociais que eles enfrentaram longos períodos sem conseguir se comunicar, mesmo com os esforços de Conor para se manter próximo, enviando buquês de flores e cartas.

Após completar o serviço militar, o advogado retornou para casa e agora mora com Giulia, além de ter oficializado o pedido de casamento.

Quem é Conor Kennedy?

Sobrinho-neto do ex-presidente dos Estados Unidos John F. Kennedy, Conor é filho de Robert F. Kennedy Jr, um advogado ambientalista famoso por divulgar teorias da conspiração sobre vacinas e, mais recentemente, sobre a covid-19.

Robert é sobrinho do ex-presidente, o que torna Conor sobrinho-neto de JFK.

Vale ressaltar que, em 2012, Connor namorou a cantora Taylor Swift por aproximadamente três meses. Na época, ela tinha 22 anos e ele 18. De acordo com algumas teorias dos fãs da loira, as músicas "Begin Again" e "Starlight" teriam sido compostas baseadas no romance dos dois.