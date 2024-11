Felca detalha término de namoro de Virgínia e Rezende: 'Ela teve que pagar milhões'

O humorista e youtuber Felca participou, na segunda-feira (4), do programa “De Frente com Blogueirinha” e acabou dando detalhes do término de Virgínia Fonseca e Rezende. O ex-casal rompeu o relacionamento em 2020, após dois anos juntos.

Na época, Virgínia era agenciada pela ADR, empresa de Rezende, que exigia 50% dos ganhos dela. A ruptura do contrato da influenciadora levou a uma batalha judicial, e os dois acabaram chegando em um acordo no final.

“O Rezende processou a Virgínia”, contou Felca no programa veiculado no YouTube. “Por que ela tinha um contrato de fazer 'x' vídeos, só que ela terminou com ele e foi ficar com o Zé Felipe. Daí ele foi lá e processou em milhões, ela teve que pagar milhões para o Rezende”, continuou ele.

Logo após o término com Rezende, Virgínia engatou um romance com Zé Felipe. Hoje eles moram juntos e tem três filhos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

Virgínia já contou publicamente que Zé Felipe se interessou por ela após um primo dele mostrar um vídeo dela no TikTok. Ele mandou, então, uma mensagem para a influenciadora, e eles se encontraram em Londrina, onde a influenciadora morava, e no segundo dia já a pediu em namoro.