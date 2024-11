Mileide Mihaile revela que gastou R$ 100 mil em cirurgia nos seios

A influenciadora digital Mileide Mihaile passou recentemente por uma mastopexia nos seios com troca de silicone. Ao responder uma seguidora nas redes sociais, ela revelou que gastou R$ 100 mil na cirurgia.

“Gastei aproximadamente R$ 100 mil entre médico, hospital, acessórios e pós-operatório. Precisa se preparar também para ficar um mês sem trabalhar. O pós-operatório é muito importante para o resultado ficar impecável”, explicou.

Mileide também disse que tinha próteses de silicone há 11 anos e precisou superar um trauma para passar pela nova cirurgia, já que teve complicações graves no passado.

“O silicone que fiz no passado me fez sofrer horrores. Escolhi o melhor médico da cidade, paguei cada centavo no melhor hospital, mas sofri o pão que o diabo amassou. Meus seios abriram e a cicatrização foi péssima. Tinha cicatriz de queloide até ontem, e o médico nem apareceu no quarto para me ver”, disse ela, sobre sua primeira cirurgia.

Ainda ao responder os seguidores no Instagram, Mileide contou que já fez outros procedimentos estéticos, como Lipo LAD e ninfoplastia.

Desde que passou pela segunda cirurgia nos seios, há alguns dias, Mileide tem mostrado os bastidores do pós-cirúrgico nas redes sociais. Na segunda-feira (4), por exemplo, ela passou por uma sessão em uma câmara hiperbólica, para acelerar sua recuperação.