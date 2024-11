Elisa Lucinda homenageia namorado pelo aniversário de 35 anos

A atriz Elisa Lucinda, de 66 anos, fez um post nas redes sociais, na segunda-feira (4), para parabenizar o namorado pelo aniversário dele de 35 anos. A artista e o fotógrafo Jonathan Estrella estão juntos desde 2019.

“Hoje é aniversário dele. O cara do olhar, o fotógrafo, o que prefere fotografar a ser fotografado. Que sua vida seja a da construção de um sujeito pleno neste Brasil tão difícil de viver com tanto racismo em todo canto. Mas você nasceu com Estrella no nome e há de brilhar ainda mais nesta nova fase. Que nunca falte o brilho de seu lindo olhar”, se declarou.

Nos comentários, seguidores e amigos de Elisa Lucinda também escreveram mensagens carinhosas para Jonathan. “Mil vivas”, escreveu Dadá Coelho. “Parabéns, garoto lindo! Que Papai do Céu te abençoe todos os dias de sua vida”, disse uma seguidora.

Beleza natural

Em entrevista recente ao Extra, Elisa Lucinda contou que nunca passou por nenhuma intervenção cirúrgica. “Nunca fiz nenhum procedimento, nem preenchimento, e me sinto satisfeita com a saúde. E a saúde faz parte da beleza, ela compõe a beleza. Faço uma peça há 23 anos [Pare de falar mal da rotina], onde eu começo pelada no palco. E assim continuarei [risos], até quando eu tiver memória para fazer a peça”, disse ela, na ocasião.

Ela também falou sobre namorar um homem 31 anos mais novo. “Existem situações que eu me sinto mais jovem que ele. E é isso: vambora, porque a maturidade é o tempo da liberdade. Porque quando eu era jovenzinha, eu tinha muitos sonhos, mas muito longe de realizar. Agora meus sonhos ganharam nomes de projeto. É muito mais fácil botar na estrada. É o tempo da liberdade”.