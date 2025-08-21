Outra atriz de 'É Assim que Acaba' acusa Justin Baldoni de assédio moral

A polêmica em torno do filme “É Assim que Acaba” ganhou novos desdobramentos. A atriz Isabela Ferrer, que vive a personagem Lily Bloom, mais nova no elenco da adaptação do romance de Colleen Hoover, acusou Justin Baldoni, ator e diretor do longa, de assédio moral. A denúncia foi revelada em documentos obtidos pela Rolling Stone, em meio ao processo de difamação aberto por Baldoni contra a protagonista Blake Lively e seu marido, Ryan Reynolds.

Em dezembro de 2024, Lively acusou Baldoni de assédio sexual durante as filmagens do longa. O ator reagiu com uma ação de difamação, mas perdeu a disputa judicial em junho deste ano. Agora, Isabela Ferrer afirma que Baldoni utilizou seu poder financeiro para “fazer bullying” e pressioná-la a alterar declarações prestadas no caso, em uma tentativa de manipular o rumo das investigações.

A atriz teria solicitado mais tempo para organizar os honorários de sua defesa, que, segundo ela, deveriam ser pagos pelo estúdio de Baldoni, o Wayfarer Studios. Durante as negociações, a empresa teria condicionado o pagamento ao “controle da resposta” da artista, exigência que foi negada. Pouco depois, em 12 de agosto, os advogados de Baldoni apresentaram uma moção contra Ferrer, alegando que ela estaria inacessível ao processo.

Em nota, a defesa da atriz declarou que “o time de Baldoni tentou responder pela Sra. Ferrer da maneira que quisesse, sem permitir que a Sra. Ferrer fornecesse os documentos que revelassem os fatos reais”. Os advogados acrescentaram ainda que o diretor teria “tentado assediar” a artista para envolvê-la sob seu controle na disputa judicial, ampliando a crise em torno de um dos filmes mais comentados dos últimos tempos.