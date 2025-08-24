Ator Jerry Adler, de 'Família Soprano' e 'The Good Wife', morre aos 96 anos
Artista começou nos bastidores do teatro e passou a atuar em série após os 60 anos, em 'Brooklyn Bridge'
O ator estadunidense Jerry Adler, que se tornou mais conhecido pelo papel de Hesh, na série Família Soprano (HBO), morreu nesse sábado (23), aos 96 anos. A informação foi confirmada pela família do artista, que não divulgou a causa da morte.
Além de Família Soprano, Adler atuou em outras séries de sucesso, como The Good Wife e The Good Fight, Transparent e diversos filmes.
Apesar de ter começado a carreira artística na década de 50, como gerente de produção em peças de teatro, Jerry começou a atuar na televisão apenas após os 60 anos de idade, na série Brooklyn Bridge. Desde então, atuou em dezenas de produções televisivas.
O ator deixa a esposa, Joan Laxman, com quem era casado há 31 anos.