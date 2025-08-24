Consuêlo flagra Aldeíde e André em clima de romance em 'Vale Tudo'’; confira os resumos de 1º a 6 de setembro

Em setembro, “Vale Tudo” promete fortes emoções, principalmente na vida de Consuêlo. A personagem ficará em choque ao flagrar Aldeíde com André, seu filho, e não reagirá nada bem ao descobrir o romance entre os dois. A situação causará grande conflito, e André chegará a se mudar para morar com Poliana e a namorada. As cenas está previstas para irem a ar a partir do dia 5 de setembro.

Confira os resumos de Vale Tudo de 1º a 6 de setembro:

01/09 – Segunda-feira

Poliana consegue reativar cinco contratos para a Paladar. Heleninha sente um clima de desconfiança com Ana Clara. Maria de Fátima envia fotos suas com César para Odete, que acaba pedindo o rapaz em casamento. Solange e Afonso se encontram. Maria de Fátima propõe aliança a Mário Sérgio. Já Odete mostra a Ana Clara que ela também cometeu um crime. Maria de Fátima reconhece Leonardo como filho de Odete.

02/09 – Terça-feira

Maria de Fátima chantageia Odete, ameaçando contar sobre Leonardo. Marieta diz a Consuêlo que sente falta de Poliana. Raquel decide transformar a Paladar em restaurante. Solange acompanha Afonso no hospital. André pressiona Aldeíde a assumir o namoro. Heleninha chega em casa embriagada e briga com Celina.

03/09 – Quarta-feira

Celina fica abalada com Heleninha. Afonso se emociona com a ultrassonografia dos filhos. Marco Aurélio planeja deixar o Brasil. Jarbas prepara festa surpresa de bodas com Consuêlo. Renato se oferece para levar Heleninha a uma reunião do AA. Consuêlo desconfia de que Jarbas esconde resultado de exame. Marco Aurélio pede Leila em casamento. Odete surpreende Ana Clara na galeria de Heleninha.

04/09 – Quinta-feira

Heleninha e Celina não percebem o clima entre Odete e Ana Clara. Odete repreende a filha por levar desconhecida à galeria. Na casa de Ana Clara, Odete encontra Leonardo e se emociona. Aldeíde teme quando André avisa que assumirá o namoro durante a festa de Consuêlo.

05/09 – Sexta-feira

Heleninha pede desculpas a Ana Clara. Dr. Fernando explica a situação de saúde de Afonso. Odete tenta levar Leonardo embora da casa de Ana Clara. Solange decide se aproximar de Afonso. Marco Aurélio promete ressarcir Odete. Dr. Fernando revela que Afonso precisará de transplante de medula. Raquel incentiva Pascoal a assumir sentimentos por Gilda. Consuêlo é surpreendida com festa de bodas e, na sequência, flagra Aldeíde com André.

06/09 – Sábado

Consuêlo acusa Aldeíde de pervertida. André enfrenta a mãe e afirma que não vai terminar o namoro. Ele decide se mudar para a casa de Poliana e Aldeíde. Enquanto isso, Afonso pensa em desistir do tratamento. Odete convoca a família para um encontro e aparece acompanhada de César, deixando todos constrangidos.