Namorada de Fábio Porchat faz pegadinha com tatuagem em homenagem ao humorista

Priscila Castelo Branco publicou foto com o nome do namorado no pescoço, mas depois revelou que tudo não passava de uma brincadeira

Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Priscila mostrou nas redes sociais a tatuagem com o nome de Fábio
Priscila mostrou nas redes sociais a tatuagem com o nome de Fábio
Foto: Reprodução/Instagram

A humorista Priscila Castello Branco, namorada de Fábio Porchat, movimentou as redes sociais neste fim de semana ao mostrar o que parecia ser uma tatuagem no pescoço com o nome do comediante. Na legenda da foto, ela escreveu: “Surpresa pro meu amor”, seguida da hashtag #eternos.

O gesto logo chamou atenção dos fãs e, principalmente, de Porchat, que se declarou emocionado nos comentários. “Meu amor, isso é a coisa mais linda que alguém já fez por mim! Te amo, te amo, te amo?”, escreveu o fundador do Porta dos Fundos.

Pouco depois, no entanto, Priscila revelou que tudo não passava de uma pegadinha. “Mas se você acreditou, fica tranquilo. A minha mãe acreditou. Vou mostrar a mensagem que ela me enviou”, disse a humorista, antes de expor o print da conversa em que sua mãe questionava, surpresa: “Sério mesmo? Você tatuou o nome do Fábio? Não quero acreditar”.

O tom de brincadeira seguiu com a resposta de Porchat, que entrou na piada: “Que isso? Não era verdade? Eu acabei de tatuar PRI na virilha!”.

Priscila e Fábio assumiram o namoro em 2023 e, desde então, compartilham momentos bem-humorados da relação nas redes sociais, sempre com leveza e descontração.

