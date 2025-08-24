Ana Castela revela participação na próxima novela das sete da Globo: 'Vou virar atriz'

É hora de Ana Castela testar novos rumos artísticos. A cantora revelou, nesse sábado (23), que irá atuar na próxima novela do horário das 19h da Rede Globo, Coração Acelerado.

Em entrevista à repórter Kenya Sade, após seu show na Festa do Peão de Barretos, onde foi embaixadora, a artista fez a declaração: “Vou participar de uma novela. Além de cantora, vou virar atriz! Estou superfeliz".

“É algo novo para mim, super diferente. Tem que decorar texto... Música é mais fácil. Agora tem que decorar texto. Fala para o pessoal colocar só umas palavrinhas ali no meio, hein? Para ser mais fácil para mim”, disse, comemorando, a boiadeira.

A trama que marcará a estreia de Ana Castela como atriz é escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento, com direção artística de Carlos Araújo. Ambientada no universo sertanejo, a novela promete um mundo repleto de cintos e franjas country.

Na história, Isabelle Drummond interpreta a vilã Naiana, uma influenciadora criada para ser a “princesinha do country”, disposta a tudo por fama e engajamento. Ainda não se sabe qual será o papel de Ana no enredo. O elenco ainda conta com nomes de peso, como Leandra Leal, Gabz, Thomás Aquino e Isadora Cruz.

Espetáculo em Barretos

Enquanto as gravações ainda não começam, Ana Castela segue fazendo verdadeiros espetáculos em cima do palco. Embaixadora desta edição em Barretos, a cantora abriu as apresentações no Palco Estádio, surgindo de um palco menor, instalado no meio do público, experimentando uma pegada roqueira.

"É uma imensa felicidade, né? Estar aqui é dando voz a nós, mulheres do mundo sertanejo, do mundo agro, né? E é muito legal ver que esse ano, 2025, ainda 70 anos de Barretos, ser uma mulher embaixadora é muito, muito, muito legal", destacou a boiadeira antes de subir ao palco.