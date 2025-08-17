Cid Moreira: Perícia aponta suposta falsificação de assinaturas no testamento do locutor

A disputa judicial pela herança deixada pelo jornalista Cid Moreira parece estar longe de ser solucionada. A novidade mais recente sobre o caso, divulgada pela colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, conta que os filhos dele foram à Justiça para questionar a legitimidade do testamento deixado por ele.

Roger Felipe e Rodrigo Razendev, filhos de Cid, contrataram uma perícia para analisar o testamento. O laudo teria concluído que à época da assinatura, realizada em 2023, o também artista não possuía plena capacidade motora para a atestar o teor do documento.

Cid Moreira deixou o patrimônio de R$ 60 milhões para a viúva, Fátima Sampaio. Antes mesmo do falecimento, a relação entre pai, filhos e madrasta já demonstrava desgaste.

Laudo encomendado pelos filhos

O laudo solicitado pelos filhos ainda questiona a capacidade cognitiva de Cid Moreira na época da assinatura do testamento, quando ele tinha 96 anos. O jornalista faleceu no dia 3 de outubro de 2024 após falência múltipla de órgãos.

Segundo o perito, se comparada a outras assinaturas dele, seria possível perceber uma possível debilidade, demonstrando falta de consistência com a capacidade plena.

Apesar do teor do laudo, datado do último dia 8 de agosto, ele não foi solicitado pela Justiça, mas sim produzido a pedido dos filhos. O caso, inclusive, ainda continua em andamento.