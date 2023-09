Renata Vasconcellos posta foto com irmã gêmea e chama atenção de fãs; veja

A jornalista Renata Vasconcellos compartilhou com os seguidores do Instagram, no domingo (10), uma sequência de fotos em São Paulo. Em uma delas, a comunicadora aparece ao lado da irmã gêmea, Lanza Mazza, enquanto as duas experimentam sapatos. A imagem acabou deixando os seguidores da apresentadora do “Jornal Nacional” confusos com a semelhança entre as duas.

“É confuso demais ver vocês duas juntas. A sensação é de fotomontagem, de tão parecidas”, escreveu um seguidor de Renata.

“Gente, quem é a Renata na foto? Não sei qual é das duas, muito parecidas”, acrescentou outro. “Multiverso Vasconcellos”, publicou mais um.

Em junho, Renata e Lanza, que é estilista, completaram 51 anos. “Força, delicadeza, talento e sensibilidade. É com ela que eu conto. Feliz tudo!”, postou a apresentadora na ocasião.