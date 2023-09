Irmã de Luísa Sonza diz que comparação frequente com a cantora é 'meio cansativa'

Sofia Gerloff, irmã da cantora Luísa Sonza, fez um desabafo nesse domingo (10). Nas redes sociais, a criança de nove gravou uma série de vídeos comentando recente polêmica em que ela se negou a cantar uma música da irmã.

"Eu fiz um live me maquiando e me perguntar o que eu era da Luísa e eu disse que era irmã. Depois, falaram para eu cantar uma música dela e eu disse que não. E o porquê já está bem claro, até pela minha expressão", começou ela.

Sofia continuou a fala, explicando que ama a irmã e que não é obrigada a cantar. "Eu sou obrigada a cantar música? Se eu não quero cantar música, gente, não canto. E outra, como eu disse em todos os meus vídeos e lives, as pessoas não entendem, acham que eu não gosto da minha irmã. Eu amo a minha irmã”.

A caçula da família Gerloff também reclamou que muitas pessoas vão ao Instagram dela para falar sobre Luísa. “Eu saí até em site de fofoca por recusar cantar uma música da minha irmã, gente. Eu não sou a Luísa, sou a irmã dela. Não precisa falar comigo como se eu fosse alguma pessoa que respondesse coisas pela Luísa. Perguntem coisas sobre mim, afinal o Instagram é meu”, falou.

Ela finalizou falando para as pessoas pararem de comparar as duas. “Gente, mas não façam mais isso por mim. Essa comparação toda minha com ela é meio cansativa. Você está em uma live se esforçando e, do nada, vem alguém: ‘ai, mini Luísa’. Eu sei que não é nada de mais, mas é como se estivessem me comparando com a Luísa”.