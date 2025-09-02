Morre o ator Graham Greene, aos 73 anos, indicado ao Oscar por 'Dança com Lobos'
O artista havia sido diagnosticado com uma doença que não foi revelada oficialmente
O ator canadense Graham Greene, de 73 anos, conhecido por filmes como "Dança com Lobos" e "Maverick", faleceu nessa segunda-feira (1º) em um hospital de Toronto, no Canadá. A informação sobre a morte foi confirmada pelo site norte-americano Deadline.
Greene havia sido diagnosticado com uma doença, mas nada foi confirmado oficialmente.
Longa carreira como ator
O filme que consolidou o trabalho de Graham Greene foi "Dança com Lobos", lançado em 1990, que rendeu a ele uma indicação ao Oscar de Melhor Ator Coadjuvante.
Ao longo da carreira, ele também colecionou sucessos como "Maverick" (1994), "Duro de Matar 3: A Vingança" (1995), "À Espera de um Milagre" (1999), "A Saga Crepúsculo: Amanhecer - Parte 2" (2012) e "A Grande Jogada" (2017).
Além da indicação ao Oscar, Graham venceu um Grammy na categoria Melhor Álbum Falado para Crianças, com "Listen to the Storyteller" (2000).
Já em 2021, ganhou uma estrela na Calçada da Fama do Canadá, uma espécie de reconhecimento pelo trabalho no cinema e na TV.
Graham era casado com Hilary Blackmore, com quem teve a filha Lilly Lazare-Greene e o neto Tarlo. "Nós amamos você, meu irmão Greene. Deus abençoe você. Você está finalmente livre. Susan Smith encontrará você nas portas do céu", disse o ex-agente de Graham, Michael Greene, em entrevista à revista People.